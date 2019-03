Mogen we u ook helpen? Financiële hulp voor ouderen

Het is de Week van het Geld, dus dat het Armoede LAB in Waalwijk juist nu twee initiatieven lanceert is op een bepaalde manier zeker actueel. Het Armoede LAB is een nieuw samenwerkingsverband tussen inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente op het thema armoede.

Speciaal gericht op ouderen

Over het Armoedetijdschrift was al eerder het een en ander te lezen in deze krant, maar het initiatief ‘Mogen we u ook helpen’ dat ook deze week van start ging is speciaal gericht op ouderen. Het project is een co-productie van de Voedselbank en Contour De Twern.

Wegcijferen

Het is gebleken dat ouderen van 65+ die het financieel moeilijk hebben amper gebruik maken van (financiële) hulpverlening. Vaak cijferen ze zich weg voor anderen; dan is het belangrijker om hun kleinkind iets te geven dan dat ze zorgen dat ze zelf een goede maaltijd gebruiken. Of ze maken de keuze om niet mee te doen aan sociale activiteiten.

Goede, gezonde maaltijd

Daarmee wordt de kans op eenzaamheid groter. Het initiatief ‘Mogen we ook u helpen’ wil hulp bieden door het bezorgen van voedselpakketten aan huis. Zo’n pakket biedt een goede, gezonde maaltijd en zorgt er ook voor dat je elke week wat geld overhoudt voor andere dingen.

Huis-aan-huis

Met het Armoedetijdschrift wil Waalwijk (verborgen) armoede onder de aandacht brengen. In het blad komen Waalwijkers aan het woord die weten hoe het is om in armoede te leven. Het tijdschrift wordt voor 22 april huis-aan-huis verspreid.