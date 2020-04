Molenaar Sven Verbeek draait overuren; al heeft de coronatijd ook nadelen

Menig molenaar loopt al weken lang op z'n tenen. Hoe dat komt? In deze bijzondere tijd zoeken veel mensen naar uitdagingen. Zoals zelf brood bakken of andere lekkernijen maken waarbij meel of bloem als grondstof dient.

Molenaar Sven Verbeek is zo'n molenaar. De Veener bedient de korenmolens De Hoop in Veen en De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg. Aan de Maasdijk klinkt het zoevend geluid van de wieken van beide molens opvallend veel.

,,De drukte ontstond toen de supermarkten het ook zo druk kregen. Klanten grepen daar mis toen ze meel wilden hebben. Sinds die tijd is bij ons de vraag meer dan verdubbeld", vertelt Verbeek. ,,Maar dat wil niet zeggen dat wij nu binnen lopen hoor."

Biologisch

Een reden is ook dat vaders en moeders met hun kids en ook oma's en opa's met de kleinkinderen eens wat anders willen doen. ,,Die gaan samen iets bakken. De klanten komen echt van heinde en verre."

De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg maalt alleen biologisch meel, hoofdzakelijk voor de plaatselijke bakker Hardeman. Maar de consument kan er ook wel terecht. ,,Als ie draait, is ie open, is ons motto", glimlacht Verbeek.

Improviseren

In De Hoop in Veen worden allerlei andere soorten meel gemalen en in het winkeltje onderin de molen verkocht, naast de bak- en broodmixen. De verkoop van volkorenmeel en bloem is met stip gestegen. ,,Het is natuurlijk wel improviseren, want je kunt nu niet met zoveel mensen binnen zijn.”

Molenaar Verbeek heeft het er weliswaar druk mee, het is niet zo als bij molenaars elders in het land waar lange rijen voor de deuren stonden. Daarbij viel ook het woord hamsteren.

Ook qua personele bezetting is er sprake van improvisatie. ,,Met de vrijwilligers en de leerling-molenaars moeten we goed rouleren. Het is tot 's avonds laat stevig aanpoten. We hebben de laatste tijd wel geluk dat er veel wind staat."

Quote De coronatijd kent ook een keerzijde. Rondleidin­gen en het ontvangen van schoolklas­sen kunnen we nu niet doen. Dat is jammer. En er zijn momenteel geen toeristen op de dijk Sven Verbeek, molenaar