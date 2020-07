Monique biedt Waalwijkers hulp bij schulden: ‘Soms is dat best spannend’

Als een inwoner van Waalwijk in één maand tijd zijn huur én zijn zorgverzekering niet betaalt, dan krijgt preventiecoach Monique van der Werf een seintje. Vroeg Eropaf heet het project om inwoners met financiële problemen zo snel mogelijk in beeld te hebben en te helpen.

Vroeg Eropaf loopt nu een half jaar. Bij hoeveel mensen ben je inmiddels op bezoek geweest?

,,Gemiddeld krijgen we, ik doe dit samen met een maatschappelijk werker van de gemeente, zes tot acht meldingen per maand. In het begin iets minder, nu iets meer. Niet per sé door corona, wel omdat steeds meer instanties meedoen met het project. Eerst kregen we alleen meldingen als de rekening voor de huur, de zorgverzekering of het water niet was betaald, sinds mei is de belastingdienst aangesloten en vanaf volgende maand doen ook de energiemaatschappijen mee.”

Wanneer inwoners achterlopen met rekeningen betalen, staan jullie onverwacht voor de deur. Hoe reageren mensen?

,,Afwachtend, maar over het algemeen positief. Het vervelende is dat we nog maar net waren begonnen toen het coronavirus kwam. Nu moeten we mensen bellen, dat is jammer.”

Waarom?

Quote Soms moeten mensen even wennen aan het idee om hulp te vragen omdat ze zich schamen. Monique van der Werf, preventiecoach schuldhulp ,,Ik sta liever voor de deur. Dan zien mensen je, heb je meteen contact. Als je belt, is het toch afwachten hoe mensen reageren. In het begin vond ik dat best spannend. Maar eigenlijk gaat het heel goed. We hebben één adres waar we echt geen contact mee krijgen. Een echtpaar dat in het begin afwijzend reageerde, nam later zelf contact op. We hadden een folder achtergelaten en die hadden ze bewaard. Soms moeten mensen even wennen aan het idee om hulp te vragen omdat ze zich schamen.”

Wat kun je voor mensen doen?

,,Ik neem problemen niet over, maar help wel mee om ze op te lossen. Soms steken mensen hun kop in het zand. Zeggen ze: ‘Er is geen probleem. Ik betaal straks als ik mijn vakantiegeld krijg, dat heb ik al geregeld.’ Maar als je dan doorvraagt, is er helemaal niks geregeld. Dan stel ik voor om het samen te doen. Ik kan mensen adviseren, helpen met budgettering, het invullen van formulieren, afspraken te maken. Het is vaak het duwtje dat mensen nodig hebben om actie te ondernemen. Maar ik zeg wel altijd: jij moet het zelf doen. Ik help alleen mee. Het is de bedoeling dat mensen zelfredzaam worden.”

Merk je dat inwoners in de problemen komen door corona?

,,Nog nauwelijks. Ik heb een jonge vrouw ontmoet die haar baan was kwijt geraakt door corona. Verder nog niet, maar ik denk wel dat dat gaan komen. Mensen hebben nu vaak nog wat spaargeld, dat is straks op. Ik overleg regelmatig met coaches in andere regio's, daar hoor je dat ook. In het najaar verwachten we dat het aantal meldingen van mensen met een financiële achterstand zal groeien. Dan kunnen we het wel eens druk krijgen.”