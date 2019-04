Monique de Heide schreef boek vol spannende verhalen over de stad van de liefde

Monique de Heide is verslaafd aan de stad van de liefde, komt er minimaal een keer per jaar met haar gezin en kent er ieder hoekje en gaatje. ,,Om het voor mijn pubers een beetje aantrekkelijk te houden, vertel ik ze allerlei spannende historische verhalen die ik in de loop der jaren heb leren kennen'', vertelt de schrijfster uit Sprang-Capelle. Alsof ze een lokale gids is begint De Heide te vertellen over de tijd van de Franse Revolutie en Napoleon. ,,Dat hebben mijn zoon en dochter ook allemaal aangehoord. Ze zeiden dat ik er een boek over moest gaan schrijven.‘’