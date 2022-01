Monkey Town Waalwijk weer open na turbulente week: van alle pech is niets meer te merken

Verkeers­con­tro­le op A27 bij Hank maakt einde aan carrière als geldkoe­rier, man wacht nu 2,5 jaar cel

ARNHEM - Een 36-jarige man uit Arnhem draait tweeënhalf jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij illegale geldtransporten. De man werd in september van de weg gehaald bij een verkeerscontrole op de A27 bij Hank. Agenten vonden 1,2 miljoen euro in een verborgen ruimte in zijn auto.

25 januari