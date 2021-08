Monument voor de Merwedegijzelaars besmeurd en bespot, en dat is niet de eerste keer

Voor de derde keer in korte tijd is het monument voor de Merwedegijzelaars in Werkendam besmeurd en ‘onteerd’ met een bierflesje. ,,Als ze nou eens die qr-code bij het beeld scannen, dan leren ze misschien waarom dat zo pijnlijk is.”

,,Helaas is het al de derde keer dat dit gebeurt", zegt Anja van der Starre, die zich altijd hard maakte voor de komst van het monument. Vorig jaar werd het onthuld. Het werk op de Sasdijk vormt samen met de standbeelden in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam een drieluik. De werken zijn een eerbetoon aan de zeshonderd jongemannen die op 16 mei 1944 werden opgepakt, als wraakactie van de Duitse bezetter. Ze werden afgevoerd naar Kamp Amersfoort en later naar Duitse werkkampen.

Wie het beeld nu belachelijk heeft gemaakt? Dat weet niemand. Van der Starre: ,,Dit is de derde keer. De eerste keer was een week of zes geleden, twee weken geleden gebeurde het ook. Steeds is het schoongemaakt, maar op advies van de boa (opsporingsambtenaar) van de gemeente hebben we het nu eens laten zitten én het gemeld bij de gemeente.”

Quote Scan de code, dan zie je wat er is gebeurd in 1944 met jongens van jouw eigen leeftijd Anja van der Starre

Ook de politie is op de hoogte. Van der Starre: ,,Voor nabestaanden is dit echt erg. Ik weet niet of de gemeente aangifte gaat doen. Wie doet nou zoiets? Is het een tekort aan opvoeding, een gebrek aan geschiedenis les of groepsdruk? Dat blijft de vraag. Ik weet ook niet of het jongeren zijn, maar als dat zou is, zou ik willen zeggen, scan de qr-codes eens die erbij staan. Dan zie je wat er is gebeurd in 1944 met jongens van je eigen leeftijd. Dan leren de daders misschien waarom dit zo pijnlijk is.”

Het beeld is niet beschadigd. ,,Maar toch is dit heftig voor nabestaanden. Degene die het beeld vandaag zo aantrof is er ook best van overstuur.” De nabestaanden hopen dat mensen een oogje in het zeil willen houden en de politie bellen als ze de indruk hebben dat het nog een keer gebeurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.