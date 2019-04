Monumentale beuk gaat zwanenzang zingen

De grootste blikvanger - een rode beuk aan het einde van de de Kasteellaan - zal helemaal plat gaan. ,,Helaas is deze boom zo ver aangetast dat we hem helemaal moeten kappen. Hij is van binnen helemaal aangevreten door de reuzenzwam”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Voor deze boom geldt dat hij op een dusdanige plek staat en in zo'n slechte staat verkeert dat hij een gevaar kan vormen voor voorbijgangers. ,,Er zijn deskundigen bij geweest ... we moeten iets doen. Daarom moeten we ‘m omhalen. Maar het is ook een beeldbepalende boom, die veel mensen kennen, dus we willen ook graag laten weten waarom we hem moeten rooien.”

Ingekort

Drie reeds dode eiken kunnen blijven staan, maar voor de zekerheid worden de zware takken ervan ingekort, zodat er niet zomaar grote stukken vanaf kunnen vallen.

Volgens de woordvoerder is de kapvergunning voor de rode beuk al aangevraagd. Afhankelijk van het directe gevaar dat de boom oplevert, wordt hij óf meteen gekapt óf pas na het broedseizoen. ,,Op zich gaat gevaar boven het broedseizoen, maar als het kan laten we ‘m staan tot het najaar. Maar zelfs als we hem meteen moeten kappen, gaat er een ecoloog mee om te kijken of dat geen ongewenste gevolgen heeft.

