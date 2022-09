Monumentendag Altena start met erfgoedavond over verduurzaming historische panden

‘Schakel inwoners in om te helpen in strijd tegen Japanse Duizend­knoop in Altena’

ALTENA - De Japanse Duizendknoop is op veel plaatsen een probleem. Deze woekeraar die zich snel verspreid en door zijn krachtige groei schade kan veroorzaken aan verhardingen, rioleringen en funderingen, komt ook in Altena voor. Het CDA maakt zich daar zorgen over.

31 augustus