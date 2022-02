Mooi zo’n plan voor wegwerken achterstallig onderhoud; maar wel graag boter bij de vis, Heusden

VLIJMEN - Heusden is tot de orde geroepen door de provincie. Bij het Beleidsplan wegen is een fout gemaakt: de gemeente heeft verzuimd gelijk al geld apart te zetten om achterstallig onderhoud weg te werken.

Het gevolg is dat Heusden dinsdagavond níet over het het plan heeft gesproken, wat wel de bedoeling was. In het plan staat wat het Heusden de komende jaren gaat kosten om de wegen op een bepaald niveau te krijgen en te houden. Het voorstel wordt nu doorgeschoven tot medio mei/juni. Praktisch gezien heeft dit uitstel geen grote gevolgen, stelt het college. ,,Onderhoudswerkzaamheden gaan gewoon door.’’

Lees ook PREMIUM Onderhoud wegen Heusden schreeuwt om miljoen per jaar extra

Inhaalslag nodig

Heusden moet de komende jaren veel geld uittrekken voor onderhoud van z’n wegen. Deels is sprake van veel achterstallig onderhoud, onder meer uit de tijd dat ‘heel en veilig’ de norm was; een subjectief begrip en in feite alleen bedoeld om geld te bezuinigen. Daar komt bij dat veel wegen en straten relatief oud zijn en dus de komende jaren sowieso toe zijn aan groot onderhoud of zelfs vervanging.

De bedoeling was het Beleidsplan wegen dinsdag vast te stellen. Vervolgens zou de gemeenteraad in het voorjaar moeten bepalen hoeveel geld ze er precies voor over had. Dat zou dan mooi afgewogen kunnen worden tegen allerlei andere plannen. Uitgerekend was alvast wat het wegenonderhoud de komende jaren ongeveer zou gaan kosten: daar moet zeker een miljoen per jaar bij, bovenop het miljoen extra waartoe al eerder was besloten.

Balletje aan het rollen

Volledig scherm Jan Kleian © Paul Engelkes/gemeente Heusden Die opzet gaat echter niet door. Dat is de uitkomst van overleg tussen de provincie en de gemeente. Jan Kleian (Heusden Transparant) bracht het balletje aan het rollen. Hij vroeg zich onlangs hardop af of Heusden voor het wegwerken van ‘achterstallig onderhoud’ (voor de specialisten: categorie D volgens de CROW-normering) niet gelijk al geld apart moest zetten. Dit omdat achterstallig onderhoud kán leiden tot onveilige situaties of kapitaalvernietiging en daarom volgens de regelgeving zo snel mogelijk verholpen moet worden. Toen Kleian vond dat hij onvoldoende antwoord kreeg, kaartte hij de zaak aan bij de provincie.

Gesprek met provincie

In het provinciehuis delen ze de mening van Kleian. Afgelopen vrijdag kwam een vertegenwoordiger van de provincie langs bij de gemeente voor overleg, waarna B en W van Heusden het voorstel van de agenda haalden.

Overigens stelt het college dat de hoeveelheid achterstallig onderhoud best meevalt en nog dit jaar weggewerkt kan worden; daarvoor zou ook voldoende geld in de spaarpot zitten. De provincie aan de andere kant stelt dat ze dat op basis van de bestaande informatie maar moeilijk kan inschatten.

Eerst op een rij

Hoeveel geld precies nodig is om het noodzakelijke achterstallig onderhoud weg te werken, wordt de komende tijd op een rij gezet. Kleian kan daar desgevraagd geen inschatting van maken. ,,Praat je bij een asfaltweg over het vervangen van de fundering of over alleen een nieuwe asfaltlaag bijvoorbeeld. Heb je het over een tientje per vierkante meter of over honderd. Dat is een wereld van verschil: gaat het om een paar miljoen, of over tien tot twaalf. Heusden moet nu de komende tijd gaan doen wat in het voortraject had moeten gebeuren, in opdracht van de toezichthouder.” Andere gemeenten, zoals Meierijstad, maken dergelijke berekeningen volgens Kleian vooraf wél.