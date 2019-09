Moordplan op Waalwijker: 30 maanden cel

De Waalwijker had Van S. en haar kinderen in huis genomen toen ze op straat was komen te staan. Maar dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. De twee kregen een relatie en op zeker moment had de Waalwijker haar als zijn enige erfgenaam aangemerkt. Daardoor zou ze na zijn overlijden schuldenvrij in zijn huis kunnen blijven wonen. Bovendien zou ze al het geld erven. En toen ontstond het moordplan. Ze voerde dat samen met haar ex uit, met wie ze heimelijk nog altijd een relatie had.

Op de ochtend van 20 juli 2014 reed ze naar het Lido en bij het Olympiabad belde ze de Waalwijker, dat haar fiets stuk was en of hij hem kon helpen. Haar partner stapte op de snorfiets en reed erheen. Sophia zag hij niet, die was inmiddels vertrokken. In plaats daarvan kreeg hij ineens van achteren een paar klappen op zijn achterhoofd met een tafelpoot. Hij hoorde de stem van de ex van zijn vriendin en zag nog kort het gezicht. Daarna ging hij knockout.

Dat de twee daadwerkelijk het plan hadden het slachtoffer te vermoorden haalde de rechtbank uit de talloze telefooncontacten die de vrouw nog altijd onderhield met haar ex. Van S. heeft zelf nooit gezegd wat haar motief nu is geweest. Ze heeft ook ontkend dat er sprake was van een moordplan.

De ex is vorig jaar nog veroordeeld tot één jaar cel vanwege een poging doodslag. Nadat justitie in hoger beroep ging, overleed hij.