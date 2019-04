Moos en Deen zwemmen stukje Elfstedentocht voor ziek zusje Puck

,,500 meter is tien baantjes zwemmen. Dat lukte me zondag al wel, maar nog niet zonder pauzes”, bekent Moos. Gisterenochtend was de training extra speciaal, want de topatleet zwom met de broertjes mee. ,,Dat was heel leuk. Hij is echt supergoed”, glundert Moos.



Terwijl haar broers met de zwemmer in het water zijn, klapt en juicht Puck vanaf de kant om ze aan te moedigen. ,,Ze vindt het echt superleuk dat de jongens dit doen”, stelt hun moeder Tamara Boekholt. ,,Jullie moeten er wel rekening mee houden dat het zwaarder is om buiten te zwemmen dan binnen”, tipt Van der Weijden de jongens.



Hij is blij met hun actie: ,,Ik vind het echt heel mooi. Kanker is een groot probleem, bijna iedereen kent helaas wel iemand die het heeft of heeft gehad. Daardoor raakt het enorm veel mensen, waardoor ook veel mensen iets willen doen. Het is dit jaar extra belangrijk dat veel mensen een stukje meezwemmen zodat we zoveel mogelijk geld kunnen ophalen”, meent hij.