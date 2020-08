Moskee An-Nur in Waalwijk is alleen in naam nog Moluks. ‘Bij het vrijdaggebed gelovigen uit alle windstreken’

SERIE: LANGS DE A59 Bij Store3D in Nieuwkuijk houden ze niet van de hokjes­sfeer

2 augustus Een zichtlocatie is voor veel bedrijven gratis reclame. Geen wonder dat ondernemers zich graag langs snelwegen willen vestigen. Dat zie je ook aan weerszijden van de A59, tussen Vlijmen en Waalwijk. Echt opvallen? Store3D doet het. Deel 3 in een zomerserie over bijzondere plekken langs de A59.