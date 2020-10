Mot binnen Seniorenraad Heusden; bestuur onder vuur, ingelaste ledenvergadering

VLIJMEN/DRUNEN - Het is hommeles binnen de Seniorenraad in Heusden. De leden van de raad, zes KBO-bonden en Seniorenvereniging Heusden, hebben in een brief zware kritiek geuit op het functioneren van het bestuur. Voorzitter Theo Nelissen spreekt van een bittere en wrange brief. Vanochtend heeft een ingelaste ledenvergadering plaats.

Voorzitter Nelissen heeft geen idee hoe het gaat aflopen. De kans dat hij na vandaag nog voorzitter is acht hij klein, ‘hoewel niets onmogelijk is'. De Herptenaar is sinds dit voorjaar voorzitter van de Seniorenraad Gemeente Heusden (SRGH). Officieel telt dat bestuur maar twee leden, naast Nelissen ook penningmeester en secretaris Ria de Folter.

Nelissen zocht zelf aanvulling voor het bestuur

Nelissen zocht zelf extra bestuursleden, omdat volgens hem binnen de ouderenorganisaties weinig animo bestaat om bestuurslid te worden. Hij vond in zijn ogen twee zeer capabele twee mensen: Jos van Oyen en Puck Bulthuis.

Hoewel de leden wel zijn geïnformeerd, is hun voordracht ooit officieel bekrachtigd door de ledenvergadering omdat in coronatijd de leden niet bijeen komen komen. Nelissen: ,,Wel is digitaal ingestemd.”

Het aangevulde bestuur ging ‘voortvarend aan de slag’, aldus Nelissen. Zo ligt er een stuk over de toekomstige structuur van de Seniorenraad, dat in concept naar de leden is gestuurd.

In elk geval Nelissen, Van Oyen en Bulthuis willen de Seniorenraad het liefst omvormen tot een stichting. ,,Nu vertegenwoordigen de ouderenbonden zo'n 3.000 leden uit de gemeente, maar er wonen er 15.000", aldus Nelissen. In zijn visie kan een stichting de belangen van alle 15.000 ouderen beter behartigen.

Nelissen vermoedt dat de ouderenbonden het voorstel zien als een greep naar de macht. ,,Ze vinden waarschijnlijk dat we te voortvarend te werk zijn gegaan en willen zelf de zeggenschap behouden.”

Theo Nelissen, toen hij dit jaar een koninklijke onderscheiding ontving

Hoe dan ook, er volgde een ‘fikse brief', zoals Nelissen het verwoordt. ,,Ons is gemaand om als bestuur verder niets meer te doen. Daarop hebben we onszelf elk mandaat ontnomen.” Waarmee de Seniorenraad als het ware vleugellam is.”

Zomerschool

Volgens Nelissen speelt óók ‘een stevige frictie mee’ over de populaire Zomerschool voor ouderen. De werkgroep die daar de kar trekt zou van de Zomerschool, nu onderdeel van de Seniorenraad, een zelfstandige stichting willen maken. Drie van de vier bestuursleden van de Seniorenraad (De Folter uitgezonderd), vinden dat volgens Nelissen ‘principieel onjuist'.

Chris van Broekhoven, voorzitter van KBO Drunen, is een van de ondertekenaars van de bewuste brief. Ze hebben gevraagd om een ingelaste vergadering, met alleen het ‘formele bestuur, dus alleen met Nelissen en De Folter

Chris van Broekhoven, voorzitter van ouderenbond KBO in Drunen.

In de ogen van Van Broekhoven is niet het bestuur, maar Nelissen te voortvarend geweest. ,,De extra bestuursleden zijn zonder ruggenspraak met de leden aan het werk gegaan.” Van Broekhoven spreekt van een ‘krakkemikkige procedure’, ook wat betreft de verkiezing van Nelissen tot voorzitter.

Wethouder uitgenodigd

Wat Van Broekhoven betreft wordt vanochtend eerst gesproken over het functioneren van het bestuur. ,,Daarna kunnen we het hebben over de toekomstvisie.”

Het bevreemdt Van Broekhoven dat wethouder Peter van Steen is uitgenodigd op de ledenvergadering. ,,Wij hebben hem laten weten dat we als ouderenbonden graag na woensdag met hem willen praten over onze visie.” Overigens laat Van Steen desgevraagd weten te hebben besloten vanochtend niet te zullen komen. Dit ‘gezien de omstandigheden’.

Van Steen benadrukt desgevraagd dat hij in z'n algemeenheid graag hoort wat er onder de groeiende groep ouderen ‘leeft en speelt’. Mede daarom hebben gemeente en Seniorenraad recent afspraken gemaakt over de manier waarop ze gaan samenwerken. Daarmee zou ook een einde moeten komen aan de soms moeizame relatie tussen gemeente en de Seniorenraad.

Handtekeningen zijn echter nog niet gezet, vanwege de bestuurscrisis bij de Seniorenraad. Van Steen heeft het liefst één aanspreekpunt, laat hij desgevraagd weten. ,,In welke vorm maakt mij niet zoveel uit.”