Motorrijder (67) omgekomen bij ernstig ongeluk in Drongelen

Snelheids­dui­vel uit Dongen rijdt linksom over de rotonde en scheurt met 100 per uur door woonwijk

10:16 DONGEN - Een 28-jarige man uit Dongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor zeer gevaarlijk rijgedrag. De man bracht andere verkeersdeelnemers in gevaar door onder andere linksom de rotonde heen te rijden en met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom te scheuren. Bij zijn aanhouding, verzette de Dongenaar zich hevig tegen de agenten.