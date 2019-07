Motorrijder gewond bij aanrijding met auto in Heusden

Man (21) uit Kaatsheu­vel opgepakt na stelen kleding uit distribu­tie­cen­trum in Waalwijk

22:33 WAALWIJK - Een 21-jarige man uit Kaatsheuvel is dinsdagavond aangehouden door de beveiliging van een distributiecentrum in Waalwijk. De man had kleding van ruim 600 euro verduisterd. Hij is overgedragen aan de politie en heeft een boete van 200 euro gekregen.