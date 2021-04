Motorrijder gewond door aanrijding met auto in Almkerk

Natuurman Jan Baan: ‘Het landschap, dat is erfgoed en mag je niet verkwanse­len’

15 april HAAREN - De passie spat er na 42 jaar nog steeds vanaf. Toch gaat Jan Baan vertrekken als directeur van natuurorganisatie Brabants Landschap. Volgens hem is er nog een wereld te winnen in het Brabantse landschap. Voor de natuur én voor boeren. Maar dan moeten de boeren niet voor half Europa voedsel willen blijven produceren: ,,Dat systeem is onhoudbaar.”