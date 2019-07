Motorrijder gewond na ongeval op oprit A59 bij Waalwijk

Sociaal Contact Waspik gaat de zomer in: ‘Kopje koffie en een praatje doen vaak al wonderen’

10:10 WASPIK - Sociaal Contact Waspik zet zich al jaren in om eenzaamheid in Waspik tegen te gaan. En met succes. Steeds meer mensen sluiten aan bij activiteiten en komen daarmee uit een dreigend isolement. Onder de noemer 'Erop Uit in Waspik' organiseert Sociaal Contact, in samenwerking met een aantal partijen, diverse zomeractiviteiten.