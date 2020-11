Motorrijder moet rijbewijs inleveren na tal van overtredingen op A59 Drunen

Man op scootmo­biel aangereden door auto in Drunen

18 november DRUNEN - Op de Petuniastraat in Drunen is woensdagmiddag een man op zijn scootmobiel gewond geraakt toen hij in aanraking kwam met een automobilist. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.