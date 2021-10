Motorrijder naar het ziekenhuis na flinke schuiver in Kaatsheuvel

De 200 buffels van Monique leveren melk, ijs, bonbons en mozzarella: ‘En ze vinden het leuk om te knuffelen’

15 oktober WIJK EN AALBURG - Ze zijn liever dan koeien, aanhankelijker ook, geven melk die romiger is en tasten het milieu minder aan: waterbuffels. ,,Meer mensen zouden kennis moeten maken met de buffel”, zegt Monique Verschure van Buffelgaard Verschure in Wijk en Aalburg. Komende zaterdag is er een open dag aan de Klaverplak 1.