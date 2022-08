Muddy Kids Run slaat zeker geen modderfiguur: ‘Het is zó fijn om lekker vies te worden’

FOTO'S Vlijmenaar Roel maakt in Tsjechië een schilderij van een kilometer lang: ‘En andere records wil ik ook aanvallen’

VLIJMEN/PRAAG - Hij is al een tijdje weg uit Vlijmen, maar kunstenaar Roel van der Linden wist in Tsjechië de televisie te halen met een schilderij van meer dan een kilometer lang. Om het te exposeren, had hij een vliegveld nodig. En hij heeft nóg grotere plannen.

23 augustus