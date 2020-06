'Muziek verdient meer aandacht op scholen’: project Waalwijk valt of staat met steun bedrijven

Tientallen inwoners Altena willen agent of boa inzetten op actiedag, VVD wil uitleg over ‘prijsvraag’

9:46 Wie in Altena woont en zich al jaren stoort aan hardrijders, parkeerproblemen, geluidsoverlast of criminaliteit, kan een opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente of een politieagent laten langskomen op een speciale actiedag op 23 juni. Dat is niet voor het eerst, maar de VVD-fractie stoort zich aan de actie en vraagt het college om uitleg. Tientallen inwoners hebben al suggesties gedaan.