Muziekfeest op het Plein: úren moeten wachten, het was het allemaal waard

In de mensenmassa opgaan en in de verte een figuurtje op een podium zien zingen, dan kun je volgens Jacqueline van Aalsburg (37) net zo goed thuisblijven en een cd opzetten. Je moet de artiesten bijna aan kunnen raken, dan is zo’n liveoptreden pas echt. De Gorinchemse is lang niet de enige die dat privilege wil genieten. Maar Jacqueline krijgt het deze woensdag bij het Sterrenmuziekfeest op het Plein wel degelijk voor elkaar. Je moet er wel iets voor over hebben. ‘s Morgens al rond negen uur met het openbaar vervoer vertrokken, tien over halfelf is ze zowat de eerste muziekfan op het Raadhuisplein in Waalwijk. “Mensen verklaren me voor gek. Interesseert me niet, ik wil zo’n avond zo goed mogelijk beleven.”

Even later krijgt ze gezelschap van Kenny Vermunt (37) uit Koewacht. Ze kennen elkaar niet, de liefde voor de Nederlandstalige muziek is hun gemene deler. Hij is gek van Django Wagner - “Hij is een echte knuffelbeer” -, dus tijdens de autorit was zijn muziek zijn gezelschap. Dan nog: het is een end rijden. “Dat is altijd als ik de provincie uitga. Brabant valt nog mee. Trouwens, in Zeeland komen die Nederlandstalige muziekfestivals met echte toppers maar weinig voor.”

Het duurt wel heel lang voordat om acht uur het muziekfestival aftrap. “Maar vanmiddag beginnen ze met soundchecken”, zegt Jacqueline, die een koeltas met drinken en een piepklein stoeltje heeft meegenomen. “Dan kun je echt contact maken, eventueel een cd laten signeren.” Dat oog in oog komen wordt nog een lastig verhaal, denkt Kenny. “Dit podium is wel erg hoog.” Die soundcheck blijkt een heerlijke opwarmer. “Ik ben nog met de jarig Jannes op de foto gegaan”, glundert Jacqueline.

Plein gaat los

Vanaf acht uur geeft een confettikanon het startsein voor een avond langs meedeinen, -zingen en -klappen van een mudvol plein. “Wat een drukte en gezelligheid”, appt Kenny. “Het hele plein ging los op Jannes. Dat is een mooi verjaardagscadeautje.” Jacqueline, die nog een keer met 49 echte fans in een tent naast de woning van Frans Bauer heeft geslapen, geniet met volle teugen van haar idool. “Super. Geweldig. Net zoals altijd is hij zó gewoon. Hij zon vanavond zijn nieuwste single, een heel vrolijk lied.” Wat Kenny vooral bevalt: “Mooi als duizenden mensen op een plein voor hetzelfde gaan. Iedereen is één.”

Om kwart voor tien krijgt Kenny kramp in zijn voeten op. “Maar door de fantastische optredens zorgen houden we het vol.” We, daar bedoelt hij ook Jacqueline mee. Die heeft sowieso moeite met lang staan. Maar gebruikmaken van haar vissersstoeltje doet ze niet. “Dan zie ik niet wat er op het podium gebeurt.” En daar ging het uiteindelijk toch om bij dit dagje muziekfestival. Dus danst ze, zingt ze. En geniet ze met volle teugen, net als al die andere mensen. Úren gewacht: het was het allemaal waard.

