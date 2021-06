Muziektheater Springlevend! zoekt ‘jeugd van toen’ voor nieuwe productie

Kritiek op proef casino in Waalwijk: 'Dag en nacht open, wat zijn de risico's?’

11 juni WAALWIJK - Casino Admiral in Waalwijk gaat meteen 24 uur per dag open, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. ChristenUnie wil weten waarom de gemeente medewerking verleent aan deze proef. De partij vreest de gevolgen, bijvoorbeeld voor gokverslaafden. En zet de gemeente de deur zo niet open voor andere bedrijven die ook graag dag en nacht open willen?