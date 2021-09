Na 40 jaar weer discussie over wel of geen ‘Tolweg’ door Altena

ALTENA - Het nu al intekenen van een mogelijke nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerrein de Rietdijk in Giessen en de A27 in de Mobiliteitsvisie 2040 is veel te voorbarig. Deze mogelijke oost-west verbinding, ofwel de Tolweg, moet komende jaren eerst breed onderzocht worden, zo besloten de politieke partijen in Altena onlangs. Daarmee laait de discussie over de komst van de verbindingsweg weer op.

Het plan om een nieuwe oost-verbinding aan te leggen is verre van nieuw. Al in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw speelde dit. De raad van de toenmalige gemeente Woudrichem was voorstander van deze weg, die al snel de naam Tolweg kreeg. Het toen beoogde tracé was wel korter. Het begon niet bij de Rietdijk, maar voorbij de begraafplaats in Waardhuizen, langs de Almweg en volgde vandaar bestaande watergangen.

De argumenten van toen komen grotendeels overheen met de argumenten die nu worden aangevoerd, met name als het gaat om het ontlasten van de Almweg/Doornseweg (nu bekend als provinciale weg N322). De argumenten die werden gebruikt en nu door voorstanders worden gebruikt: Almkerk ruimte bieden in noordelijke richting uit te breiden, Giessen en Rijswijk ontlasten van doorgaand verkeer en Woudrichem een betere ontsluiting geven naar de A27. Bedrijventerrein De Rietdijk had toen nog niet de omvang die het nu heeft.

Twintig jaar geleden

De aanleg van de Tolweg was ook twintig jaar geleden plotseling weer actueel, bij de behandeling van een structuurvisie voor het Land van Heusden en Altena. Ook toen zagen de politieke partijen de aanleg van zo’n weg niet zitten.

Overigens waren er al voor het plan voor de Tolweg ingrijpende plannen voor de wegenstructuur in het Land van Heusden en Altena. Rijksweg 62 zou vanuit het zuiden door de streek naar de Merwedebrug worden aangelegd; en het Land van Heusden en Altena zou van oost naar west doorsneden worden door een snelweg. Het bleef bij plannen, met als gevolg een toch wat gebrekkige infrastructuur van de streek.

Discussie Tolweg

Terug naar de discussie over de Tolweg in de jaren 70 en 80, waaraan een tracéstudie van de Heidemij Nederland BV ten grondslag lag. Veel bijval was er niet voor. Het toenmalige Stadsgewest Breda zag niets in het plan. Wil het Land van Heusden en Altena een groen, leefbaar gebied blijven dan dient volgens het gewest achter de aanleg van elke nieuwe weg een vraagteken te worden gezet. Het gewest deed dit en concludeerde dat het beter is bestaande wegen, zoals de Doornseweg/Almweg te verbeteren en uit te bouwen.

De gemeenteraad van Woudrichem dacht, in meerderheid, daar toch anders over en nam in 1979 de weg op in het bestemmingsplan Buitengebied. Dit ondanks bezwaren daartegen, die vooral betrekking hadden op het verlies van en schade aan landbouwgronden, flora en fauna. Een amendement om de weg uit het plan te schrappen, haalde het niet. Dat deed de provincie wél, die gaf nooit goedkeuring aan de aanleg van het tracé.

Stoplichten

De raad liet het er niet bij zitten en ging in beroep bij de Raad van State. Intussen mengden zich ook inwoners van Almkerk in de discussie over het Tolwegplan. In een brief aan de raad met 300 handtekeningen, schrijven ze geen waardering voor de provincie te hebben. De Doornseweg/Almweg is hen ‘een doorn in het oog’. Ze pleiten voor stoplichten op de plekken waar nu rotondes in die weg liggen. Ook bij de Raad van State vangt de gemeente in 1985 bot, met als belangrijkste argument de aantasting van landschappelijke en landbouwkundige waarden.

Het was vooral VVD-wethouder Jellema die zich daarna krachtig inzette voor de Tolweg. Als hij in 1987 gedeputeerde in Brabant is, zegt hij aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten dat de provincie een foute keuze heeft gemaakt. ,,Het is volstrekt logisch dat de weg er komt.”

Effecten van woningbouw

En dat is nu nog maar de vraag, zo werd recent in de raad van Altena duidelijk. Wethouder Hans Tanis (SGP) vertelde weliswaar met de provincie in gesprek te zijn; echter niet over de Tolweg, maar over de N322 die volgens hem qua capaciteit aan zijn grenzen zit. Hoewel, voor de langere termijn hield Tanis een slag om de arm. Want gelet op het grote aantal woningen dat de gemeente wil bouwen en de toename van de bedrijvigheid op De Rietdijk, is het volgens hem maar de vraag of de N322 op de langere termijn voldoende is om het verkeer te verwerken.