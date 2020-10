Na 52 jaar bij hetzelfde bedrijf komt er een eind aan Johans hobby

Als klein jongetje was Johan Gommers uit Waspik al gefascineerd door auto's en vrachtauto's. Toen zijn vader, chauffeur bij transportbedrijf Boezer, een nieuwe vrachtwagen kreeg, werd deze helemaal door Johan bestudeerd. Het was voor zijn ouders dan ook geen verrassing dat hij als jonge tiener al mee ging helpen in de werkplaats van Van den Born Carrosserie om de boel daar schoon te houden.

,,We woonden toen op 't Vaartje schuin tegenover Van den Born", kan Johan zich herinneren. ,,Ik was daar vaak te vinden. Toen ik klaar was met de levensschool in Dongen, begon ik meteen als werknemer bij het bedrijf. Ik was toen 14 jaar en had een doktersverklaring nodig om aan te tonen dat ik het werk aan kon."