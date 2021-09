Na 69 jaar leert Legs Boelen eindelijk zijn opa kennen

Politie en brandweer blussen brand in bouwcontai­ner in Sprang-Capelle

26 september SPRANG-CAPELLE - In de nacht van zaterdag op zondag is een bouwcontainer in brand komen te staan aan de Kerkstraat in Sprang-Capelle. De brandweer heeft de container laten vollopen met water, waardoor het vuur is gedoofd.