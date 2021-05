Na alle commotie zitten jongerencentrum Tavenu en gemeente Waalwijk om tafel: 'De deur staat op een kier’

WAALWIJK - Nu de storm over de dreigende subsidiestop wat is gaan liggen, zitten jongerencentrum Tavenu en gemeente Waalwijk weer met elkaar om tafel. De partijen kijken of ze toch nog op één lijn kunnen komen. Begin juli moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Er ligt nog altijd het besluit van het college om de subsidie aan Tavenu volgend jaar stop te zetten. Dit jaar krijgt de overkoepelende Stichting Jongerencentra Waalwijk (SJW) nog 855.000 euro, maar de gemeente wil het jongerenwerk vanaf 2022 gaan inkopen. Ook Tavenu mag inschrijven. Maar de kans dat ze er naast grijpt, zorgt voor grote onzekerheid bij het Waalwijkse jongerencentrum.

Commotie

Na alle commotie zijn de partijen deze week toch weer in gesprek gegaan. Bestuursvoorzitter Rob Boom van Tavenu en wethouder Dilek Odabasi zijn positief over dit overleg, dat binnenkort een vervolg krijgt.

Quote De deur staat weer op een kier. En daar zijn we blij mee Rob Boom, Bestuursvoorzitter Stichting Jongerencentra Waalwijk

,,De deur staat weer op een kier”, liet Boom de Waalwijkse gemeenteraad donderdagavond weten. ,,En daar zijn we blij mee.” Volgens wethouder Odabasi heeft ze altijd open gestaan voor een gesprek. Wat het precies gaat opleveren, is nog afwachten.

Odabasi benadrukte bij de raadsbijeenkomst dat het college niet over één nacht ijs is gegaan bij het besluit om de subsidie stop te zetten. Het wil een beter beeld hebben van de doelen, kosten , prestaties en resultaten van het jongerenwerk. Tavenu zou daar tot nu toe te weinig inzicht in geven. Het college kiest daarom voor een andere vorm van financiering van jongerenwerk, en zet daarmee ook de deur open voor andere organisaties.

Storm van protest

Het besluit om de subsidie te stoppen heeft tot een storm van protest geleid. Verontruste ouders, jongeren en medewerkers van Tavenu luiden de noodklok. Er is een petitie gestart, die inmiddels een kleine 4500 keer is ondertekend. En vorige week kwam een groep Waalwijkse prominenten met een manifest om de subsidie voor Tavenu in stand te houden.

Quote Er zijn de afgelopen tijd al wel stappen in de goede richting gezet. Het is belangrijk om te weten wat we van elkaar verwachten Dilek Odabasi, Wethouder Waalwijk

Wethouder Odabasi benadrukte donderdagavond nogmaals dat de gemeente juist het beste voor heeft met de jongeren. Er wordt volgens haar niet aan het jongerenwerk getornd of op bezuinigd. Het is in haar ogen wel heel belangrijk dat de kleine miljoen euro van de gemeente zo goed mogelijk besteed wordt.

Odabasi wil kijken of de gemeente met Tavenu nog tot een oplossing kan komen. ,,Want er zijn de afgelopen tijd al wel stappen in de goede richting gezet”, stelde ze vast. ,,Het is belangrijk om te weten wat we precies van elkaar verwachten.” Het moet de komende tijd blijken of de partijen echt tot elkaar kunnen komen, en wat dat voor de subsidie betekent.