Na alle ophef rond Tavenu is er behoefte aan rust: hoop op oplossing voor Waalwijks jongerenwerk

WAALWIJK - Gemeente Waalwijk en jongerencentrum Tavenu willen rust in de tent na alle commotie over de dreigende subsidiestop. Wethouder Dilek Odabasi heeft er vertrouwen in dat beide partijen tot een oplossing komen. Ze vraagt de politiek deze gesprekken nu eerst rustig af te wachten. ,,Je moet een broedende kip niet storen.”

De twee partijen stonden tot voor kort nog lijnrecht tegenover elkaar. Het bericht dat de gemeente vanaf volgend jaar de subsidie aan Tavenu wil stoppen, sloeg bij het jongerencentrum in als een bom. Het college wil het jongerenwerk gaan inkopen, om zo meer inzicht te krijgen in de kosten, doelen en resultaten. Dat de Tavenu zich ook mag inschrijven, nam de zorgen niet weg. Integendeel, er was een hevig protest.

Fel van leer

Oppositiepartijen PvdA, SGP en Lijst de Jongste trokken dinsdagavond fel van leer tegen het besluit om de subsidie stop te zetten. ,,We zijn geschrokken van de vertrouwelijke informatie die we hebben ingezien”, stelde Luuk Ottens (PvdA) Volgens hem was er geen aanleiding om de subsidie plots stop te zetten, en is de kritiek op de prestatie-afspraken met de Tavenu pas van de laatste jaren.

Maar een aantal partijen liet een heel ander geluid horen. Volgens hen loopt de moeizame discussie over de prestatie-afspraken echt al vele jaren. Welke jongeren worden wel of niet bereikt? Wordt het geld op de juiste manier besteed? Ligt het accent niet teveel op evenementen? Het zijn zo maar wat vragen, die al langer leven.

,,De jongerenwerkers leveren goed werk, daar gaat de discussie niet over”, aldus fractievoorzitter Timon Klerx van LokaalBelang. ,,Maar wel over de bedrijfsvoering en aansturing.” Ook Jan van Groos (ChristenUnie) vond de kritische houding ten opzichte van de Tavenu meer dan terecht.

Het Waalwijkse jongerencentrum krijgt dit jaar 855.000 euro subsidie. PvdA, SGP en Lijst de Jongste kwamen met een motie om in ieder geval ook volgend jaar nog met subsidie over de brug te komen. ,,Dit besluit heeft tot maatschappelijke onrust geleid.”

Verder pleitten ze voor de inzet van een onafhankelijk mediator om het vertrouwen tussen gemeente en Tavenu te herstellen. Dat laatste is volgens de wethouder echt niet nodig. Ook andere fracties wezen er op dat Tavenu en gemeente juist weer met elkaar in gesprek zijn. Ze vonden het een verkeerd moment om nu met zo’n motie te komen, nog los van de inhoud . Uiteindelijk trokken de indieners de motie ook in, al bleven ze kritisch.

Deze week is weer overleg tussen Odabasi en de Tavenu. Volgens de wethouder zijn die gesprekken gebaat bij rust. De partijen kiezen daarom nu voor radiostilte. Maar dat ze dichter bij elkaar komen, wilde de wethouder nog wel kwijt.