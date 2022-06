Na anderhalf jaar wacht Huis van Waalwijk nog altijd op z'n lift: ‘Zo’n ingrijpende aanpassing vergt tijd’

Er wordt al een tijd gepraat over een lift in het oude stadhuis aan het Raadhuisplein. De gemeenteraad stelde al eind 2020 350.000 euro beschikbaar om het complex ook toegankelijk te krijgen voor mensen die slecht ter been zijn of met een beperking. Ook zij moeten het gebouw makkelijk kunnen bezichtigen, of bij exposities komen kijken. De lift speelt daarbij een belangrijke rol.