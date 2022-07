Na ‘coronadomper’ keert Swingen in de Stad later weer terug in Waalwijk: ‘De schade valt nog mee’

Met deze hitte is het buiten eigenlijk nérgens te harden, maar in dorpen en steden is het het ergst

DRUNEN/WAALWIJK - Bloedhete dagen als deze dinsdag gaan we geheid meer krijgen. Dus om maar even op de toekomst vooruit te lopen... waar kun je in de Langstraat zo ongeveer een ei bakken op de motorkap? En waar is het nog enigszins uit te houden?

19 juli