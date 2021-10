Na de adrenaline, spanning en vermoeidheid... de euforie

Optreden, dat had Hanneke Heiligers weleens gedaan in een aula op de middelbare school. Maar in een theater, bovendien tot aan de laatste stoel bezet: dat nooit. Vrijdag kende de in Gulpen opgroeide Heiligers haar vuurdoop toen Djemm! de musical ‘A Chorus Line’ opvoerde in Theater De Leest in Waalwijk.

,,Het was verschrikkelijk spannend, vooral voordat het doek opging", zegt de 28-jarige data-analiste. ,,Dat voelden we ook nog tijdens het eerste nummer. Daarna, toen het publiek ons beloonde met het eerste applaus, viel dat weg. Ik heb ervan genoten. Maar het heeft ontzettend veel energie gekost, na afloop was ik doodmoe."

In 2019 verhuisde Heiligers naar de schoenenstad. Onbekend terrein, dus ging ze op zoek naar een vereniging om meer aansluiting te vinden op sociaal vlak. Ze zag vorig jaar september op Facebook een advertentie van Djemm!: Heb je enig talent, doe mee aan de auditie van A Chorus Line. ,,Op school had ik wat aan theater gedaan, dus heb ik gereageerd.”

Hoe zou het uitpakken? ,,Ik was behoorlijk nerveus, want je moet jezelf blootgeven. Ik kom uit het zuiden, dat hoor je nog een beetje. En je moet drie disciplines beheersen: dansen, zingen en toneelspelen. Op de planken staan, dat was het minst lastig. Het past bij me, vind ik het leukst." Muzikaal leider en arrangeur Ruud Verkoeijen en regisseur en choreografe Aukje Nieuwenhuijze zagen potentie in haar.

Op het lijf geschreven

Heiligers kreeg de rol van Kristien. ,,Het gaat over een wat oudere, naïeve vrouw die voor de eerste keer auditie doet. Een wat nerveus type. Heerlijk om te spelen, een rol die me op het lijf was geschreven. Ik had voor de rol min of meer hetzelfde meegemaakt als Kristien. Goed gecast."

Tijdens de repetities ontdekte Heiligers dat het er heel serieus aan toeging, al was er ook ruimte voor lol. ,,Discipline was belangrijk, dus regelmatig thuis oefenen. Het ging heel ver. Soms dacht ik bij een scène: dit is toch goed genoeg? Dan schaafde Aukje er toch aan. Goed moest perfect worden, het plaatje compleet.”

Toen uiteindelijk alle lijntjes bij elkaar kwamen - dansers én orkest - kwam de Limburgse erachter dat Djemm! niet zomaar een amateurgezelschap is. ,,Alles was heel professioneel opgezet en georganiseerd. Niets werd vergeten."

Vrijdag was de première van A Chorus Line, dat op Broadway een grandioos succes was. Gekleed in een wijnrood balletpak en een zwart overslagvest wachtte Heiligers in de coulissen op haar debuut. ,,Je voelt de adrenaline. Bij jezelf, bij de ander. Je weet: nu móet het gebeuren. De spanning loopt op, tegelijkertijd kijk je ernaar uit om het publiek te laten zien wat je kunt. Iedereen heeft dat, maakt elkaar een beetje gek."

Na afloop, beloond met een ovationeel applaus, is er de euforie. ,,Niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen. We hebben het samen gedaan. Dat vond ik nog het allermooiste: dat je in een jaar tijd een enorme binding kunt krijgen met een gezelschap mensen die je voorheen nooit kende." Dus? ,,Bij de volgende productie ben ik weer bij. Tenminste, als ik door de audities kom."