Na de zondvloed: Sportpark Wilhelmina’26 weer schoon

Doodsoor­zaak man in Vlijmen nog onbekend, verdachte (24) vrijgela­ten

23 juli VLIJMEN - De politie weet nog niet of de dode man, die woensdagochtend in Vlijmen werd aangetroffen in een auto, door een misdrijf om het leven is gekomen. De 24-jarige man die werd aangehouden is door de politie weer in vrijheid gesteld. De 32-jarige verdachte zit nog vast. Dat vertelt een woordvoerder van de politie.