Na een jaar afwezigheid gaat Pontje Steur weer in de vaart

‘Gokje wagen? Maar dan zonder contant geld’

12 juni WAALWIJK - In het nieuwe Casino Admiral in Waalwijk kun je 24/7 gokken. Daar kun je van vinden wat je wilt. Maar een van de redenen is dat de kans op overvallen of ramkraken afneemt als er permanent toezicht is. Ramkraken doe je immers pas als er niemand in de buurt is. Toch?