Na fiasco wil Waalwijk truckparking uit het slop halen: overname nu bijna rond

WAALWIJK - Veelbesproken en voornamelijk leeg. Dat is in het kort de truckparking op Haven Zeven in Waalwijk. Dat moet veranderen van de gemeente. Ze is dicht bij een overname van het parkeerterrein voor vrachtwagens. Met de plannen om het project weer vlot te trekken, is een investering van ruim negen ton gemoeid. Als de overname doorgaat, mogen chauffeurs er voorlopig gratis parkeren.