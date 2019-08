Na jaren alsnog ‘kampioensbank’ voor Aalburgse brassband

Het was in de voormalige gemeente Aalburg gewoonte om bij een wereldtitel of Olympische medaille een bankje te schenken aan de kampioen. Wielrenster Marianne Vos grossierde erin. Toen in 2017 Oefening en Uitspanning op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade de wereldtitel in de wacht sleepte, dachten de muzikanten ook een bank te krijgen. Het werd echter een erepenning in zilver met een bijbehorende oorkonde.