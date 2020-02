Na jarenlang gesteggel eindelijk een besluit: RTV Altena dé lokale omroep voor Altena

ALTENA - Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft RTV Altena aangewezen als dé omroep voor Altena. Dat besluit is zojuist bekend gemaakt. De mediawaakhond neemt het advies van de gemeenteraad dan ook over.

Het bestuur van stichting RTV Altena zegt ‘erg blij en opgelucht’ te zijn met dit besluit. ,,Tijd om achterover te gaan leunen, is er echter niet. Er zal gebouwd moeten gaan worden aan de verdere profilering van de omroep in de gemeente Altena. Ook kunnen de plannen voor de toekomst nu concreet vorm gaan krijgen’’ aldus de omroep in een verklaring.

Op de vingers getikt

De gemeenteraad van Altena besloot in juni vorig jaar de uitzendrechten te gunnen aan RTV Altena en het Commissariaat voor de Media te adviseren die omroep aan te wijzen als dé lokale zender in de gemeente. Oké FM viel buiten de boot. In het advies schreef de raad dat er geen significante verschillen zijn tussen RTV Altena (Altena FM) en de Aalburgse Omroepstichting (Oké FM).

De mediawaakhond tikte afgelopen najaar de gemeenteraad hard op de vingers. Op basis van alle ingediende stukken kon het CvdM geen besluit nemen over de toewijzing van de uitzendrechten in Altena. Het advies van de raad was in de ogen van het commissariaat incompleet en niet voldoende en deugdelijk gemotiveerd.

De gemeenteraad sprak in november opnieuw over de omroepen. Een aantal partijen vond zelfs dat het proces rond de toewijzing in z'n geheel over moest. Dat gebeurde niet. Er werd flink gedebatteerd, maar besloten werd geen verdere toelichting of motivatie mee te sturen. Het commissariaat moest het maar doen met de informatie dat het al had.

Maasdriel

Dat heeft het CvdM nu gedaan. Een woordvoerder laat weten dat pas over twee weken een uitgebreide motivering openbaar wordt gemaakt. ,,Dat is de standaard procedure. Het geeft de andere omroep nog de mogelijkheid in beroep te gaan tegen het besluit.” Ook moet dan duidelijk zijn wat er met het bezwaarschrift is gedaan van Oké FM.

De afgelopen jaren is veel gesteggeld over de twee omroepen. Er werden verwoede pogingen gedaan om de twee zenders te laten fuseren. Die mislukten jammerlijk. De twee omroepen naast elkaar laten bestaan was echter niet mogelijk. De Mediawet schrijft namelijk voor dat in een gemeente één lokale omroep actief mag zijn.