Na jarenlange zoektocht vindt High Five plek voor dagbesteding. Nu is er nog een vurige wens

HEUSDEN - Dagbestedingslocatie High Five in de voormalige aula van begraafplaats Buytenhove opent eind deze maand officieel de deuren. Voor Jolien Bouman en Sylvia Pullen ging daar een jarenlange zoektocht aan vooraf. Op deze locatie zien ze volop mogelijkheden. Eén nadeel: de energierekening is torenhoog. Dus hebben ze een wens.

Iedereen heeft een talent. Het gaat erom om dat te ontdekken. Sylvia Pullen (54) en Jolien Bouman (35), beiden jarenlange ervaring in de zorg zijn, ervan overtuigd dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak meer in hun mars hebben dan dat er tot nu toe aangeboden wordt. Ook deze mensen kunnen heel nuttig werk verrichten waar lokale ondernemers veel baat bij kunnen hebben.

Werkplekken schenken

Je kunt twee dingen doen: de situatie accepteren, of er iets aan doen. Bouman en Pullen besloten om hun ideaal voor de doelgroep, aangevuld met mensen met verstandelijke beperking, psychische problematiek, met autisme en een niet-aangeboren hersenletsel gestalte te geven. Meer arbeidsvreugde schenken en met leerwerkplekken mee laten doen in het maatschappelijk verkeer, dat was hun stip aan de horizon.

Onder het motto dromen durven doen richtten ze in 2018 Stichting High Five op. Dat heeft zijn uitwerking niet gemist: ongeveer achttien mannen en vrouwen uit deze regio hebben onderdak gevonden bij een tiental bedrijven. Van taarten bakken in een lunchroom tot noten inpakken voor een kaaswinkel.

Onderdak vinden voor de mee-werkers verliep opvallend soepel. Een eigen stek vinden - sommige werkzaamheden worden niet bij de lokale ondernemer uitgevoerd - was weer een ander verhaal. Jolien: ,,We konden eerst bij zorgcentrum Maaswaarden in Wijk en Aalburg terecht. Daar werkten we op locatie in een groepje van vijf mee-werkers en een leerwerkcoach. Toen kwam corona, hebben we geprobeerd om onderdak te vinden in buurthuis De Schakel in Oudheusden. Dat kon niet vanwege dat virus.”

Tent in de schuur

Uiteindelijk werd besloten om in Haarsteeg, op de tuinderij van de partner van Sylvia, in de schuur een grote tent op te zetten om zo de werkzaamheden toch voort te zetten.

Quote Hier is het heel rustig, weinig prikkels. Voor sommige mee-wer­kers is het prettig als ze ook een of twee dagen bij ons kunnen zijn. Sylvia Pullen Ideaal was dat dus niet, dus ging de zoektocht verder. Uiteindelijk belandden de vrouwen, die betaald worden vanuit de wmo en het persoonsgebonden budget, aan de Heusdenseweg 29 in Herpt: begraafplaats Buytenhove. De aula aldaar was in onbruik geraakt. Het ‘bedrijf’ Mejuffrouw Bax, dat twee jaar geleden de deuren opende om bezoekers aan de begraafplaats, wandelaars en iedereen die behoefte had aan aandacht, was ermee gestopt.

Prikkels

Sylvia: ,,Voor ons zou het een ideale plek kunnen zijn. Niet alleen vanwege de ruimte binnen, maar ook de locatie. Hier is het heel rustig, weinig prikkels. Voor sommige mee-werkers is het prettig als ze ook een of twee dagen bij ons kunnen zijn. Dan is het fijn als die locatie ook goed aanvoelt.” Terwijl Jolien de contacten met de uithuizige mee-werkers en lokale ondernemers onderhoudt, runt Sylvia dagbestedingslocatie Buytenhove.

Quote De kachels, die we net als de inrichting van veel bedrijven hebben gekregen, maken veel geluid. Jolien Bouman Het gebouw kampt met één probleem: het is bepaald niet energieneutraal. Jolien: ,,In de winter is het hier stervenskoud, en nu vriest het nog niet eens. Om het een beetje aangenaam te maken verstoken we veel te veel. Dat kost handenvol geld. De kachels, die we net als de inrichting van veel bedrijven hebben gekregen, maken veel geluid. Daardoor raken de mee-werkers geprikkeld. Daarnaast kan de stroomvoorziening het niet aan om alle kachels te gebruiken. Het blijft dus fris.”

Gas kan niet, de toevoer is uitgeschakeld. Sylvia vult aan: ,,Die kacheltjes zijn dus geen oplossing voor de lange termijn.” Wat wel? “Een pelletkachel bijvoorbeeld. Die maakt ook geen herrie. In maart gaan we het probleem bespreken met de gemeente, de eigenaar van de aula. We hopen dat de gemeente budget vrij kan maken om de ruimte energieneutraal te verwarmen.” Of, maar dat lijkt dagdromen, wil een sponsor dat voor hen en de mee-werkers regelen.

De temperatuur regelen is een zorg voor later, eerst richt Stichting High Five zijn pijlen op 22 februari. Burgemeester Willemijn van Hees en wethouder Peter van Steen zullen dan dagbestedingslocatie High Five in Herpt officieel openen. Die dag gaat ook de vernieuwde website online en wordt de promotiefilm High Five on Tour gelanceerd. Jolien: ,,Mee-werkers laten zien wat ze doen, wat hun bijdrage is aan de maatschappij. We hopen dat zo meer bedrijven zich aan willen sluiten, en meer mee-werkers gebruik willen maken van onze dagbesteding. Echt, iedereen heeft een talent.”

Volledig scherm Dagbestedingslocatie Buytenhove wordt officieel geopend, Sylvia Pullen (r) en Jolien Bouman. © Roel van der Aa