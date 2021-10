Na klachten zwijgt fontein in Waalwijks park: ‘Wij werden gek van dat kletterende water’

Bij geluidsoverlast denk je niet onmiddellijk aan een fontein. Toch kan het kletterende water of het geluid van de pomp voor irritatie zorgen. Stichting Wandelpark Waalwijk weet daar alles van. In april van dit jaar stelde ze vol trots de nieuwe fontein in de vijver bij het park in werking. Maar niet veel later zweeg die alweer. Na klachten uit onder meer de nabijgelegen Van Brederodelaan is die in overleg met de gemeente toch maar uitgezet.