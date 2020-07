Na lang wachten is daar eindelijk de zo gewenste fontein bij De Notenhoff in Andel

ANDEL - Lang is erop gewacht. Maar gisteren ging een lang gekoesterde wens van de dorpsraad in Andel dan toch in vervulling: een fontein in de vijverbij zorgcentrum De Notenhoff.

In bijzijn van wethouder Roland van Vugt en heemraad Henk Driessen van waterschap Rivierenland en bewoners van het zorgcentrum werd de fontein in werking gesteld. Van Vugt noemde het een bijzonder moment. De fontein is volgens hem niet alleen van belang omdat de omgeving er mooier van wordt. Hij is ook belangrijk om de kwaliteit van het water te bevorderen. ,,En", voegde hij er niet in de laatste plaats aan toe, ,,het is ook leuk voor de bewoners van De Notenhoff om er naar te kijken."

Quote Voeren is weliswaar leuk, maar het trekt ratten aan. Roland van Vught, Wethouder

Driessen onderstreepte het belang van de fontein voor de waterkwaliteit. De omwonenden kunnen aan die kwaliteit meewerken, vertelde hij. Hij doelde daarbij op het niet voeren van de vele eenden in de vijver. ,,Pas op. Voeren is weliswaar leuk, maar het trekt ratten aan. Dat heeft een negatieve uitwerking op de waterkwaliteit." Om de Andelnaren daarop te wijzen heeft het waterschap met de gemeente borden geplaatst die daarvoor waarschuwen. ,,Volg op wat daarop staat. Anders krijgt u later spijt", was zijn boodschap.

Stadse allures

Frans Sterrenburg, voorzitter van de dorpsraad, stak zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. ,,We hebben even moeten wachten, maar er is toch weer een van de door ons aangedragen projecten uitgevoerd. Het is mooi voor de leefbaarheid van het dorp." Niek Schouten woont in de buurt van de vijver en is eveneens enthousiast. ,,Andel krijgt stadse allures", reageert hij lachend.

Omwonenden hoeven niet bang te zijn gestoord te worden in hun nachtrust als gevolg het spuiten van de fontein. Hij gaat om negen uur in de ochtend aan om negen uur in de avond uit.