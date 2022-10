Na ‘point of no return’ is er geen weg meer terug voor durfals tijdens Halloween-tocht

Een vos op rooftocht, corona en hoge prijzen: Waalwijk helpt kinderboer­de­rij (voorlopig) uit de brand

WAALWIJK - Waalwijk schiet kinderboerderij ‘t Erf te hulp. De nasleep van corona, fors hogere rekeningen én een vos op rooftocht: het hakt er stevig in. Het dreigende tekort is nu even afgewend, toch blijven er zorgen.

26 oktober