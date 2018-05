Na veertien jaar eindelijk een slok

De gemeente kreeg de fontein veertien jaar geleden cadeau van de bevolking toen Waalwijk 700 jaar stadsrechten vierde. In afwachting van een geschikte plek werd het meisje in de tuin van het oude raadhuis gezet. Veertien jaar lang stond ze daar, anoniem zonder water en zonder publiek. Voortaan staat ze in de spotlights, op een prominente plek tussen het oude en het nieuwe raadhuis. Alleen de hekken en de zandhopen moeten nog weg.