Na vijf jaar werk in Brazilië even terug: ‘Waardevol wanneer je groei ziet in leven van mensen’

WIJK EN AALBURG - Remon Vervoorn doet in Brazilië zendings- en opbouwwerk en is met zijn gezin even in Wijk en Aalburg voor familiebezoek. Ook komt hij de gemeenteleden van Hervormd Aalburg, een van zijn grootste sponsors, vertellen over zijn werk.

Vijf jaar is het al weer geleden dat Remon Vervoorn (29) openhartig vertelde over de ommekeer in zijn leven. Een bestaan dat werd gekenmerkt door drugsgebruik en ook in het teken stond van zijn fanatisme voor voetbalclub Feyenoord. Via toenmalig dominee Berry Haverkamp kwam aan die levenswijze destijds een abrupt einde.

,,Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mijn focus moet verleggen en het bij Jezus moet zoeken. Ja, je mag het bekeerd noemen", liet de Wijk en Aalburger optekenen, toen aan de vooravond van zijn vertrek naar Brazilië om daar een heel ander leven te gaan leiden. Hij ging werken in 'Casa Luzeiro' (de Vuurtoren), een basis van 'Jeugd met een Opdracht' in Belo Horizonte, een sloppenwijk waar meer dan vijftigduizend mensen wonen en werken.

Relatie opbouwen

Remon Vervoorn, zittend in de kamer van zijn ouders, oogt ontspannen als hij even in het kort verhaalt wat zijn werk daar in Brazilië nu inhoudt. ,,We werken daar met kindergroepen, tieners en allerlei andere groepen. Die daardoor naar onze zendingsbasis komen. Dan vertellen we over Jezus en proberen een relatie met de mensen op te bouwen en ze voor de langere termijn te ondersteunen. Inmiddels zien we dat er groei ontstaat in het leven van die mensen. Ze hervinden de familiestructuur of creëren het voor het eerst. Het is iets heel waardevols dat zijn vruchten afwerpt."

Vervoorn stuurt in Belo Horizonte daarbij een aantal werkers aan. Een mooie bijkomstigheid is dat hij 'versterking' heeft gekregen van zijn echtgenote Mary. Op het persoonlijke vlak is er tijdens zijn verblijf in Brazilië nogal wat gewijzigd. Hij vroeg een jaar na zijn aankomst in Brazilië de Amerikaanse Mary, die hij eerder tijdens een zendingsreis naar China/Noord-Korea ontmoette, ten huwelijk. Samen hebben ze inmiddels een zoontje (Solomon) en in juni volgt er verdere gezinsuitbreiding.

Werk zonder papieren

Als gezinnetje dragen ze nu het geloof in Jezus uit, maar het accent ligt daar dus niet alleen op. Vooral dit jaar is het allemaal anders. Het coronavirus slaat er ook meedogenloos toe. ,,Dit jaar kun je alles wat in boeken staat wegkieperen", vertelt Vervoorn. ,,De mensen daar zijn bijna allemaal dagloners. Veel zwart werk zonder papieren. Praktisch opgeleide banen noemen ze dat. Er zijn er heel veel zonder werk komen te zitten en moeten vooral bezig zijn met hun eerste levensbehoefte. Gelukkig gaat het nu langzaamaan weer naar normaal."

Vervoorn zegt geen seconde spijt te hebben gehad van zijn stap naar Brazilië. ,,Wij doen daar zulk goed werk. Absoluut geen spijt gehad.” Maar mist hij Nederland dan niet? ,,Nederland an sich niet. Wel mis ik soms mijn familie, vrienden en de kerk.”

Drugs genoeg te koop, maar geen enkele drang meer

Vroeger gebruikte hij drugs. Is de verleiding om in Brazilië weer drugs te gaan gebruiken niet groot? ,,Inderdaad liggen drugs daar voor het oprapen. Er zijn om ons heen in de sloppenwijk veel verkooppunten. Maar ik heb er geen enkele drang toe. Ik was vroeger ontzettend verslaafd, daar heb ik veel mensen in mijn omgeving schade mee berokkend. Dat wil ik absoluut niet meer. Ik voel ook echt niet de leegte dat ik weer zou moeten gaan gebruiken. Gelukkig niet.”

Het werk dat Remon Vervoorn en zijn vrouw Mary in Brazilië verrichten is louter gestoeld op giften van familie en bekenden. Daarnaast is Hervormd Aalburg een grote sponsor. ,,Die belofte, vijf jaar geleden gedaan, wordt nog steeds nagekomen", is hij dankbaar.

Quote ,We hebben op onze basis een heel oud busje dat hoognodig vervangen moet worden. We zijn blij dat de kerk de actie 'Wandelen voor Brazilië' heeft opgestart Remon Vervoorn

De ondersteuning van de Aalburgse kerk gebeurt in de vorm van een maandelijkse gift van rond de 1000 euro.

De komende weken wordt het werk van Vervoorn door Aalburg ook nog op een andere manier gesteund. ,,We hebben op onze basis een heel oud busje dat hoognodig vervangen moet worden. We zijn blij dat de kerk de actie 'Wandelen voor Brazilië' heeft opgestart. De opbrengst wordt aangewend voor de aanschaf van een andere pick-up."

Geen contact meer

Met Berry Haverkamp, die inmiddels het ambt van dominee niet meer uitoefent, heeft Vervoorn geen contact meer. ,,Ik heb het nog wel geprobeerd. Maar ja, het moet ook van twee kanten komen", laat hij het erbij.

En Feyenoord? ,,Daar ben ik nog steeds supporter van. Dat blijf je in goede en in mindere tijden", volgt er een glimlach.

Herenverdrag

In januari keert Remon Vervoorn terug naar Brazilië. Voor hoe lang nog? ,,Wij blijven sowieso twee jaar. Het is altijd een soort herenverdrag voor twee jaar. Telkens kijken we dan van 'heb ik het nog' en zijn we er nog de aangewezen personen voor."

Ook de gezinssituatie kan in de toekomst een rol gaan spelen. ,,We zijn nu afhankelijk van giften. En hoe lang kan dat nog? Maar als God het wil dan kan het natuurlijk."

Remon Vervoorn vertelt zaterdag tijdens een online-bijeenkomst (vanaf 19.30 uur) in de hervormde kerk van Aalburg meer over zijn werk.