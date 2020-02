Na zes jaar al kapot; led-lampen bij HHC’09 bepaald geen succes

OUDHEUSDEN - De aanschaf van compleet nieuwe trainingsverlichting op een bijveld van voetbalclub HHC ‘09 in Oudheusden is bepaald geen succes gebleken. Na zes jaar moet de gemeente Heusden de portemonnee al weer trekken, omdat het grootste deel van de verlichting niet meer werkt. Kosten 23.000 euro.

Dat bedrag komt dus bovenop de 30.000 euro die Heusden in 2014 al voor de verlichting uittrok. Bewust werd toen gekozen voor een proef met led-verlichting. Er kwamen zes masten en acht armaturen met led-verlichting.

Behelpen

Een echt groot succes is het niet bepaald geworden. Op vijf van de acht armaturen werkt de verlichting niet meer. Al sinds september is het behelpen bij de Oudheusdense voetbalclub. ,,Trainen gaat nog wel,maar een wedstrijd spelen is echt onmogelijk", aldus een woordvoerder van de club.

De voetbalclub trok al meerdere keren aan de bel bij de gemeente en vindt nu gehoor in het gemeentehuis. De oorzaak ligt volgens Heusden in het type led-armaturen; de masten en de aansluitingen zijn wel goed.

Quote Het valt ons ook tegen. Helaas is het niet geworden wat we ervan verwacht­ten woordvoerster, gemeente Heusden

Mocht iemand de hoop hebben dat een beroep zou kunnen worden gedaan op garantie, die komt bedrogen uit. Die duurde namelijk maar twee jaar. Bovendien is het type armatuur niet meer leverbaar.

,,Het valt ons ook tegen", laat een woordvoerster van de gemeente Heusden desgevraagd weten. ,,Helaas was het niet wat we ervan verwachtten. Led-verlichting was destijds vrij nieuw, het leuk een goede keuze.”

Heusden voelt zich als verhuurder verplicht

Er zit dus weinig anders op dan opnieuw te investeren in de verlichting. Heusden is eigenaar van het sportpark in Oudheusden. De velden, inclusief verlichting, worden verhuurd aan HHC’09. Als de verlichting niet werkt, hebben de voetballers te weinig ruimte om te spelen. Bovendien is het de plicht van Heusden om voor een goede accommodatie te zorgen.