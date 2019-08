Naakte man zwaait met mes, bedreigt voorbijgangers en slaat politieagent in Albert Heijn in Waalwijk: ‘Ik steek je neer’

Dronken automobi­list haalt bier in supermarkt en stapt daarna weer in auto in Vlijmen

9:10 VLIJMEN - Een dronken automobilist maakte het vrijdagavond wel erg bont in Vlijmen. De man haalde samen met een bijrijder bier in een supermarkt, terwijl ze stomdronken waren. Beide mannen stapten daarna terug in de auto om vervolgens weer weg te rijden.