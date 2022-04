Nabestaanden van door agent gedode Tim (27) eisen gerechtigheid ‘Het is op zijn minst doodslag’

Het echte telwerk begint pas na de raadsver­kie­zin­gen

Too close to call in Loon op Zand! Zouden de raadsverkiezingen dan toch nog een spannende climax beleven? Deze keer geen Bush contra Gore of Clinton versus Trump, maar VVD, Pro3 en het CDA. De eerste twee wilden een hertelling. Vanwege minieme de verschillen in de uitslag. Voor de zekerheid, niet omdat ze aan fraude dachten. Kon die restzetel toch aan hen toevallen?

