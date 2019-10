Nachtje kamperen in De Langstraat: het prijskaartje verschilt behoorlijk

Het college in Loon op Zand, dat financieel in de problemen zit, wil de toeristenbelasting verhogen tot 3 euro per persoon per nacht, ook voor kampeerders, die nu nog 1,12 euro betalen. In Heusden betalen kampeerders één euro per dag, in Waalwijk 1,76 euro, in Dongen helemaal niets.