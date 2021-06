Nachtmerrie voor menig bestuurder: chauffeur moet combinatie van zo'n veertig meter lang keren op rotonde in Waalwijk

Dit zijn de belangrijk­ste onbeant­woor­de vragen in proces rondom cokemanege Nijeveen, ook inval gedaan in Elshout

21 juni Het mega-proces rondom de bende die volgens justitie verantwoordelijk is voor het optuigen van de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland - in augustus 2020 aangetroffen in een manege in Nijeveen - begint inhoudelijk. Wat zijn de belangrijkste vragen die nog onbeantwoord zijn?