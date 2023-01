Natte weken brengen grondwaterstand weer op peil: Langstraat zelfs ‘erg nat’

DE LANGSTRAAT - Terwijl het grondwaterpeil in verschillende delen van Brabant nog erg laag is, is het peil in De Langstraat inmiddels weer goed aangevuld. In de omgeving Vlijmen, Oudheusden en Waspik is het, volgens de waterschappen, zelfs ‘erg nat'.

In Brabant wordt de grondwaterstand constant gemeten met 112 peilbuizen. Wie de huidige waterstand erbij pakt, ziet de standen gemeten bij Vlijmen, Oudheusden en Waspik donkerblauw gekleurd. ‘De grondwaterstand is er hoger dan de stand die eens in de tien jaar voorkomt’, zo meldt de legenda. In Waalwijk kleurt het peil groen: ‘normaal voor de tijd van het jaar'.

Erg nat

December was een natte maand en ook nu in januari is het erg nat, verklaart waterschap Aa en Maas. ,,Normaal valt er rond de 100 mm, maar nu is er tussen de 105 en 155 mm regen gevallen.” En in het noorden van het waterschap, omgeving Heusden, Den Bosch, Oss, viel het meest.

Toch is het peil lang niet overal goed aangevuld. ,,Op de hoger gelegen gebieden en gebieden zonder watertoevoer blijft de grondwaterstand wat achter.” Al met al is 2022 afgesloten met een neerslagtekort. In de omgeving Eindhoven en Uden bijvoorbeeld is het volgens de gegevens van de meetstations, op verschillende plekken, nog erg droog.

Buffer opbouwen

De waterschappen houden de stuwen in de sloten en beken op dit moment hoog zodat er zoveel mogelijk water wordt vastgehouden om in de grond te laten trekken. ,,Ook in de natte periode blijven we dat doen zodat het grondwater is aangevuld als we richting het voorjaar gaan.” In het voorjaar is het de laatste jaren vaak erg droog.

Grote verschillen in het grondwaterpeil in Brabant. Rondom Eindhoven is het, op sommige plekken, erg droog (rood), in De Langstraat en Den Bosch is het erg nat (blauw). Groen is normaal.