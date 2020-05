Natuur niet maakbaar? Echt wel: Vlijmens Ven breekt records

Middelbare scholen gaan open en de belangrijk­ste vraag is nu: Gaat iedereen over of niet?

29 mei Wat te doen met de overgangsnormen? Hoe vullen we het gala in voor de eindexamenleerlingen? Vragen waar het middelbaar onderwijs, dat op 2 juni zijn deuren weer opent, een antwoord op moest vinden. En niet iedereen heeft hetzelfde antwoord op de belangrijkste vraag: gaat iedereen wel over? Vanaf aanstaande dinsdag gaan de leerlingen van het middelbare onderwijs weer naar school. De hamvraag is natuurlijk: wat te doen met de overgangsnormen?