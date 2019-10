Natuur rondom Almerk is een 'McDonalds voor de reigers’

Dieven stelen frietwagen in Vlijmen: ‘Daar gaat mijn bedrijf, dacht ik’

12 oktober VLIJMEN - In Vlijmen is dit weekend een friet- en snackwagen gestolen. Volgens eigenaresse Daisy Kivits is het voertuig zeker 90.000 euro waard. Omdat de diefstal een enorme klap betekent voor het bedrijf van Kivits en haar broertje Kenneth, is de familie een zoekactie gestart.